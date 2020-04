Ⓒ foto ANP

NIJMEGEN - Hij denkt zelf dat we ons ’nog wel enkele weken’ houden aan de regels om afstand van elkaar te bewaren, om zo verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar als we nog maanden anderhalve meter van elkaar vandaan moeten blijven, dan zegt Hubert Bruls eerlijk dat hij niet weet hoe dat zal vallen in de samenleving.