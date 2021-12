Podcast met Wierd Duk ‘In Nederland is het de bedoeling dat je op tijd stopt met leven’

Het geringe aantal ic-bedden, waardoor de zorg nu vastloopt, is het resultaat van een typisch Nederlands mensbeeld, zegt Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk. „In Nederland is het niet de bedoeling om het leven te rekken, maar om er tijdig een einde aan te maken. We sturen oude zieken niet naar de ic, maar naar een verpleeghuis om te sterven. Diezelfde maakbaarheidsgedachte zit achter de euthanasie-wet en achter ‘voltooid leven’. Zelfs over de dood denken Nederlanders pragmatisch.”