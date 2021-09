Lichte toename aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, ruim 2800 positieve tests

Op de intensive cares liggen op dit moment 209 ernstig zieke mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn twee patiënten meer dan woensdag. Op de ic’s werden afgelopen etmaal achttien nieuwe patiënten opgenomen.

De verpleegafdelingen verzorgen momenteel 442 coronapatiënten, een stijging van zes ten opzichte van een dag geleden. Er kwamen 69 nieuwe patiënten in de klinieken bij.

Het aantal patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen blijft al weken hangen tussen ongeveer 600 en 700. Op de ic’s staat het aantal coronapatiënten al ruim twee weken op meer dan 200.

Voor de tweede dag op rij zijn meer dan 2800 mensen positief getest op corona. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen woensdagochtend en donderdagochtend 2821 meldingen. Precies een week geleden waren er zo’n 2600 positieve tests en de donderdag daarvoor bijna 2500.

In de afgelopen zeven dagen zijn er 17.748 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 2535 per dag. Dat is een fractie hoger dan het peil in de vorige dagen.

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad kregen 189 inwoners te horen dat ze het virus onder de leden hebben. In Amsterdam kwamen 179 besmettingen aan het licht en in Den Haag 129. Daarna volgen Utrecht (84) en Almere (55). In 51 gemeenten testte niemand positief.

Het aantal sterfgevallen steeg met vijf. Het gaat om inwoners van Breda, Weert, Schiedam, Zaltbommel en Beuningen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen zijn 36 sterfgevallen gemeld bij het RIVM, gemiddeld iets meer dan vijf per dag. Dat is het laagste niveau sinds 5 augustus. In totaal telt Nederland tussen de twintig- en dertigduizend coronagerelateerde doden.