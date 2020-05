’Gelukkig wordt er ook gelachen’

„Soms heb ik cliënten van dezelfde leeftijd als ik, die ook jonge kinderen hebben. Dat raakt me natuurlijk. Het is soms moeilijk en triest en dat neem je mee naar huis, maar je weet over het algemeen dat je goede dingen doet om de cliënt tot op het laatste moment de hoogst mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daar krijg ik energie van.”

Voordat Gertjan koos voor de thuiszorg, werkte hij tien jaar lang in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Daarvan was hij de laatste drieënhalf jaar actief op de afdeling Acute Opname. „Daar werd ik me bewust van het feit dat je deze zorg echt maar één keer goed kan doen, want iemand overlijdt. Ik vond het prachtig werk en dacht toen bij mijzelf: als dat binnen een ziekenhuissetting al zo bijzonder is, hoe mooi zal het dan zijn om die zorg bij mensen thuis te kunnen leveren?”

„Meer dan ooit ben ik bezig met de kwaliteit van leven. Dat geeft mij elke dag weer een boost en veel voldoening. Zo had ik laatst een cliënt die zorg nodig had, maar haar partner had corona. Uiteindelijk hebben we de zorg zo in kunnen richten dat het toch gelukt is om haar thuis te houden tot haar overlijden. In het begin gaf dat wat vragen: hoe regelen we dat de zorg veilig blijft voor cliënt en zorgverleners? We hebben met elkaar goede afspraken moeten maken en dat is gelukt. Het zijn niet de meest alledaagse dingen, maar dan pas je er een mouw aan om het toch te laten lukken, dat is mooi.”