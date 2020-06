Verdachte (23) dodelijke schietpartij van Spanje naar Nederland

De plek van de schietpartij in Schiedam. Ⓒ GinoPress B.V.

SCHIEDAM - Een 23-jarige vrouw uit Spanje is overgebracht naar Nederland, omdat ze wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Schiedam. Ze zou erbij zijn geweest toen op 28 december een 26-jarige man uit Rijswijk werd doodgeschoten in een woning aan de Boomgaardstraat in Schiedam.