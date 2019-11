Tranen om verongelukte snowboarders

Omstanders zien hoe reddingswerkers zoeken naar de verongelukte Nederlanders in Oostenrijk.

Amsterdam - De snowboardwereld is geschokt door de dood van twee Nederlanders in Oostenrijk. Stephan Verheij (39) en Roy Brink (33) kwamen in een lawine terecht. Een van de slachtoffers laat een hoogzwangere vriendin na.