50-jarig jubileum Vakantiebeurs: ’van foldergraaien tot escaperooms’

Ⓒ Hollandse Hoogte

De Vakantiebeurs in Utrecht, die morgen voor het publiek opengaat, bestaat 50 jaar. In 1970 werd de eerste georganiseerd, toen nog ’ideeënmarkt voor toerisme en recreatie’ genoemd. Dat eerste jaar waren er nog geen 80 standhouders, met name uit Nederland en Europa, waar 18.000 bezoekers op afkwamen. Dit jaar worden meer dan 110.000 mensen verwacht voor 1.100 exposanten uit 124 landen.