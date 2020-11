Trump eist bij rechter verkiezingszege Pennsylvania op

In de ingediende stukken, vraagt de Trump-campagne de federale rechter te verkiezingsuitslag in Pennsylvania „onvolkomen” te verklaren en te gelasten dat het parlement van de staat de kiesmannen selecteert. Het verzoek is een onderdeel van een reeks aanpassingen door de Trump-campagne aan de rechtszaak in Pennsylvania.

Trumps Democratische uitdager Joe Biden won de verkiezingen met een verwachte hoeveelheid van 306 kiesmannen, tegen 232 voor Trump. Wie 270 of meer kiesmannen heeft, is de winnaar. Als Trump de uitkomst in Pennsylvania (20 kiesmannen) in zijn voordeel weet om te buigen, moet hij in nog twee staten hetzelfde doen om die hoeveelheid kiesmannen te halen. Of Trump dat in Pennsylvania überhaupt voor elkaar krijgt, is zeer de vraag. Joe Biden won er met zo’n 82.000 stemmen verschil.

Giuliani

Het juridisch team van Trump, onder leiding van zijn persoonlijk advocaat Rudy Giuliani, wil ook weer claims toevoegen aan de rechtszaak die het zondag juist had laten vallen. Zo beweert team Trump nu opnieuw dat Republikeinse waarnemers geen toegang kregen tot het tellen van de briefstemmen, wat eerder door zowel functionarissen als door advocaten van Trump zelf is tegengesproken.

De rechter liet dinsdag ter zitting al weten dat hij sceptisch is over de zaak. Ook deskundigen zien er juridisch weinig heil in. De rechtszaak van Trump rammelt van alle kanten en biedt „geen enkel uitzicht op het veranderen van de uitslag”, aldus jurist en hoogleraar Justin Levitt (Loyola Law School).

Wel lijkt Trumps constante gehamer op zijn ongefundeerde beschuldigingen richting de Democraten een effect te hebben op de Republikeinse kiezers. Volgens een opiniepeiling van persbureau Reuters en marktonderzoeker Ipsos zou de helft van hen nu geloven dat Trump van ’zijn’ verkiezingsoverwinning is bestolen.