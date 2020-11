Veiligheidsberaad: ’Verbied dit jaar verkoop en afsteken vuurwerk’

Dat liet de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls na afloop van het Veiligheidsberaad weten. Wekelijks vergaderen de voorzitter van de veiligheidsregio’s op het provinciehuis in Utrecht over het coronabeleid. „Wij kunnen ons voorstellen dat je een algeheel verbod van verkoop en afsteken van vuurwerk instelt”, sprak Bruls stellig. „En dan specifiek voor dit jaar, zodat de druk in de ziekenhuizen wat wordt verlicht. Vuurwerk zorgt elke jaarwisseling voor ongelukken en daarmee voor veel werk voor het personeel in ziekenhuizen en andere. En zij hebben het al ontzettend druk.”

Grapperhaus

Minister Grapperhaus reageert dat hij de roep vanuit de veiligheidsregio’s heeft begrepen, maar dat het niet aan hem is om zo’n verbod, al dan niet tijdelijk, te regelen. „Dinsdag is er een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp”, aldus de minister van Justitie en Veiligheid. „Dan zal een initiatief-wetsvoorstel aan de orde komen.”

Eerder reageerde de VVD op het idee als door een adder gebeten door te zeggen dat men ’alle leuke dingen’ zou worden ’afgepakt’. Bruls reageerde daar maandagavond wat cynisch op: „We zitten in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en dan moeten we allemaal een tandje terug in de dingen die we leuk vinden. En alle leuke dingen hebben nadelige gevolgen, en het zou echt zorgen voor meer ademruimte voor de zorg.”

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, die al eerder een algeheel vuurwerkverbod in zijn gemeente instelde, vindt het verbod vanzelfsprekend een goed idee. „Ik heb begrepen dat dat echt tientallen plekken in ziekenhuizen kan schelen, en die hebben we nu echt hard nodig. Alleen al voor de druk op de zorg zeg ik: doe dat vuurwerk nou even niet.”