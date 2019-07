Iran trots op kapen van Britse tanker

De Stena Impero ligt nu in de haven van de Iraanse stad Bandar Abbas. Ⓒ FOTO REUTERS

TEL AVIV - „Een tanker voor een tanker.” De kop in een Iraanse krant laat weinig aan de verbeelding over: het is voor Teheran voortaan oog om oog, tand om tand. Het is hoog spel in een regio die bol staat van de spanningen.