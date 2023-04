Premium Het beste van De Telegraaf

Medvedev dreigt Westen met vernietiging: is oud-president doorgedraaid?

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Ooit hoopte het Westen dat Dmitri Medvedev een alternatief was voor Poetin, eentje waar wel zaken mee te doen is. Een decennium later dreigt de Kremlinkemphaan met de vernietiging van Polen en Oekraïne. „Als de voorpost van de NAVO in Europa zal Polen samen met zijn stomme premier verdwijnen”, twitterde Medvedev. Ook Nederland moet eraan geloven. Hoe kon de Russische oud-president zó radicaliseren?