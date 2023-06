Oude tunnel onder voormalige Berlijnse Muur ontdekt

Op 1 juni werd de tunnel ontdekt. Volgens Duitse media was bekend dat er onder het bouwterrein een tunnel lag, maar onduidelijk was waar precies. WELT meldt dat de tunnel gegraven is in 1970 door een West-Berlijnse bouwvakker, die mogelijk familieleden uit het oosten wilde redden. Toen de tunnel zo’n 80 meter lang was, werd hij verraden en ontdekte de Oost-Duitse politie de tunnel.

Het is niet de enige tunnel onder de Bernauer Strasse, aangezien er zeker 12 andere tunnels zijn ontdekt. De ontdekte tunnel gaat niet open voor publiek. Hij zal worden opgevuld en er komt een plaat boven, zodat er woningen kunnen worden gebouwd.

De Berlijnse Muur werd in 1961 door het Oost-Duitse regime gebouwd om te voorkomen dat Oost-Duitsers naar het Westen konden vluchten. Zelf sprak het regime van een „anti-fascistische verdedigingsmuur”. De muur omcirkelde West-Berlijn en was zo’n 45 kilometer lang. Bij vluchtacties kwamen 138 mensen om het leven. In 1989 viel de Muur, nadat Günter Schabowski, een hoge DDR-functionaris, tijdens een persco ’per ongeluk’ opmerkte dat Oost-Duitsers vrij naar het Westen mochten reizen.