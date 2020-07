De Jonge krijgt wind van voren om onduidelijkheid zorgbonus

Werkgevers spraken zich daar in deze krant kritisch over uit. Het selecteren van werknemers die voor de bonus in aanmerking komen is volgens hen door het kabinet op hun bordje gelegd. Ze willen daarvan af. Ze willen op de werkvloer niet de boeman zijn die beslist wie er wel 1000 euro krijgt en wie niet.

Lijsttrekkerschap CDA

Volgens D66-Kamerlid Raemakers is minister De Jonge gewoon te snel geweest met het presenteren van de bonus. Dat gebeurde middenin de bij het CDA opgelaaide strijd om het lijsttrekkerschap waaraan ook De Jonge meedoet. „Het lijkt erop dat de minister te snel naar buiten is getreden. Hij had zijn huiswerk nog niet af.” De D66’er bespeurt wat dat betreft een patroon. „Ook bij de corona-app gebeurde dat.”

VVD’er Veldman had liever gezien dat De Jonge betere afspraken had gemaakt met de werkgevers. „Gaat het allemaal wel goed? Dat proef ik toch niet.”

De Jonge wuift de kritiek weg. „Een regeling kost gewoon tijd.”

Werkgevers

Die regeling wil hij begin september af hebben, maar nog voor de zomer zal hij aangeven hoe het afgebakend wordt. „Wij doen dat, zodat werkgevers niet hoeven kiezen”, belooft hij. „Wie valt er in welk bakje, dat is het enige wat wij aan werkgevers vragen.”

Een tipje van de sluier licht hij alvast op. „Artsen op opleiding moeten gewoon onder de bonusregeling vallen.” Er komt ook een bakje met ’nee, tenzij’, geeft de minister aan. Daar kunnen zorgverleners onder vallen die misschien niet op een corona-afdeling hebben gewerkt, maar wel meer werk moesten moesten verzetten omdat collega’s van hun afdeling werden weggehaald om coronapatiënten te verzorgen.

’Afbakening gaat slagveld worden’

SP’er Hijink maakt zich grote zorgen om de bonusbonje. „Die afbakening gaat een slagveld worden”, voorspelt hij. Liever ziet hij dat er gewoon meer geld voor de bonus wordt uitgetrokken, zodat er meer mensen onder vallen.

Dat ziet De Jonge niet graag gebeuren. Er staat nu een bedrag van 800 miljoen euro voor. „Dat is publiek geld. Het komt neer op bijna 50 euro per Nederlander.”