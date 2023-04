Russische vrouw die haar ’dubbelganger’ vergiftigde met cheesecake krijgt 21 jaar cel

De 47-jarige Viktoria Nasyrova bezocht haar ’dubbelganger’ Olga Tsvyk in augustus 2016 en gaf haar cheesecake. In het gebak zat echter de drug phenazepam, waardoor ze zich snel erna niet goed begon te voelen en haar bewustzijn verloor. De volgende dag vond een vriendin Tsvyk in bed. Om haar heen had Nasyrova pillen neergelegd, zodat het leek alsof ze zelfmoord had gepleegd.

Tsvyk werd naar het ziekenhuis gebracht, maar toen ze terug thuis kwam, ontdekte ze dat haar paspoort, werkvergunning, contant geld ter waarde van 4.000 dollar en sieraden, waaronder een gouden ring, verdwenen waren. Agenten hebben daarna de cheesecake onderzocht en vonden de drug hierin, waarop ze Nasyrova arresteerden.

Aanklagers

Volgens de aanklagers wilde Nasyrova de identiteit van Tsvyk overnemen nadat ze door de vergiftiging overleden zou zijn. De twee vrouwen leken namelijk op elkaar: ze spraken allebei Russisch en ze hadden donker haar en dezelfde huidskleur. Nasyrova deed dit volgens hen zodat ze niet naar Rusland zou worden uitgezet. Daar is ze namelijk veroordeeld voor een moord van een vrouw in 2014. In een interview met CBS News ontkende ze dat echter.

In februari werd ze al schuldig bevonden van de vergiftiging. De advocaat van Nasyrova Jose Nieves zei toen al dat hij in beroep zou gaan: „Als de jury andere bewijsstukken zou zien, hadden we wellicht een andere uitslag.”

„Een genadeloze oplichter gaat voor een lange tijd naar de gevangenis voor een poging van moord voor haar eigen profijt”, zegt aanklager Melinda Katz in een statement.