Kabinet vraagt opheldering van Pete Hoekstra over FvD-bijeenkomst

De Groene Amsterdammer meldde eerder dat er op 10 september een aantal partijprominenten en rijke ondernemers bijeenkwamen op uitnodiging van FvD en de Amerikaanse ambassade. Het blad impliceert dat er tijdens de bijeenkomst sprake is geweest van fondsenwerving. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma maakt zich kwaad over de kwestie; volgens hem is er mogelijk sprake geweest van een schending van het Verdrag van Wenen, waarin de regels voor diplomatieke banden zijn vastgesteld.

Volgens minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) is er al contact geweest met de Amerikaanse ambassade, die aangaf dat er uitnodigingen voor een zogenoemde ’townhall meeting’ naar alle politieke partijen zijn gestuurd. Kaag benadrukt dat een ambassadeur contact mag zoeken met politieke partijen, en dat dit onderdeel is van zijn werk. „Hoekstra investeert veel in contacten, en dat verwachten we ook van hem”. Maar fondsenwerving op een ambassade is inderdaad in strijd met het Verdrag van Wenen.

De Amerikanen sluiten ’gevoeligheden’ uit, aldus Kaag. Toch knoopt het ministerie een vervolggesprek aan tussen minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en ambassadeur Hoekstra. De Tweede Kamer wordt daarna per brief geïnformeerd over de uitkomst ervan.

FvD-leider Thierry Baudet hekelt de ophef die is ontstaan rond de partijbijeenkomst. „Elke keer zoeken ze weer wat.” De beschuldiging van inmenging door de Amerikanen doet hij af als ’flauwekul’: „De Amerikanen hebben echt wel wat beters te doen. Ze hebben immers hun eigen verkiezingen.”