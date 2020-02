’Marker Wadden zorgen voor nieuw leven in Markermeer’

De aanleg van de eilanden is nog niet afgerond en de natuur is nog in een „pioniersstadium”, maar de eerste resultaten zijn zeer hoopgevend, aldus Natuurmonumenten. De afgelopen twee jaar zijn er volgens de onderzoekers flink meer voedingsstoffen in het water gekomen. „Hierdoor kwamen er grote hoeveelheden insecten en ander klein leven zoals algen, watervlooien en vislarven. Zij zijn op hun beurt weer voer voor vogels en vissen”, meldt Natuurmonumenten.

Op beschutte plekken, zoals ondiepe geulen tussen de moerasplanten, komen al veel paaiende vissen af, aldus Natuurmonumenten. „Deze plekken vormen een geleidelijke overgang tussen water en land en voorzien duidelijk in een behoefte voor de vissen van het Markermeer.” Verrassende trekvissen zoals jonge houting duiken op en ook de snelle komst van grote hoeveelheden van de riviervis winde was een verrassing.

Broedsucces

Zowel broedvogels als trekvogels hebben de Marker Wadden daarnaast volgens Natuurmonumenten in groten getale ontdekt. „Het broedsucces van visdieven, kluten en dwergsterns is boven verwachting goed geweest. Marker Wadden is daarmee een brongebied voor de Nederlandse populatie van deze bedreigde vogelsoorten.”

In 2022 komt een definitieve evaluatie.