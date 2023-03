China waarschuwt Taiwan: ’Wij zullen zeker terugvechten’

Beijing ziet dat als een provocatie en een schending van China’s soevereiniteit en territoriale integriteit. De ontmoeting zou „de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan vernietigen.” China keert zich tegen een gesprek en zal „zeker maatregelen nemen om gedecideerd terug te vechten.”

Tsai zei voor vertrek dat de Chinese druk haar er niet van zal weerhouden om de wijde wereld in te gaan. „Taiwan zal vastberaden de weg van de vrijheid en democratie blijven bewandelen en de wereld in gaan. Hoewel de weg zwaar is, staat Taiwan niet alleen.”

Conservatieve denktank

De Taiwanese president vliegt woensdag eerst naar New York, waar ze naar verwachting donderdag spreekt bij het Hudson Institute, een conservatieve denktank. Het treffen met McCarthy zou pas na het bezoek aan Guatemala en Belize plaatsvinden in Los Angeles. Daar komt ze 5 april aan op de terugweg. Een officieel programma is nog niet bekendgemaakt.

Het is niet ongebruikelijk dat een Taiwanese president op doorreis langs de Verenigde Staten gaat, ondanks dat Washington het land niet erkent. Er ligt een vergrootglas op de reis, nadat de vorige Huis-voorzitter Nancy Pelosi naar Taipei was gereisd en China daar op reageerde met militaire oefeningen. Ook de trip naar Midden-Amerika komt op een belangrijk moment. Honduras verbrak afgelopen week de banden met Taiwan, om ze juist aan te knopen met China.