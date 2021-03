De appjes van Piet Costa-bende: ’Schijt wollah, kinderen mogen ook’

Binnenland

Kroongetuige en advocaat Derk Wiersum hadden dag voor moord ’hoogoplopende ruzie’

Kroongetuige Nabil B. en zijn advocaat Derk Wiersum hadden op de dag voor de moord op Wiersum een stevige ruzie. De tweede advocaat die bij het gesprek aanwezig was had het over een „hoogoplopend conflict.” Wiersum vertelde er ’s avonds ook zijn vrouw over.