OM: ’Bende ’martelcontainer’ had plannen voor reeks moorden’

Dat beeld schetste het Openbaar Ministerie woensdag in de gerechtsbunker in Amsterdam tijdens een inleidende zitting over de geruchtmakende zaak, waarin naast P. negen andere verdachten terechtstaan. „Huiveringwekkend”, zo typeerde de officier van justitie de berichten waaruit de moordplannen zouden blijken.

Vorig jaar zomer kwam de veronderstelde bende in beeld dankzij een onderzoek naar cryptoservice Encrochat, die zeer in trek was bij criminelen. Onderzoek wees uit dat de mannen bezig waren een loods met zeecontainers in te richten, waarin criminele vijanden konden worden opgesloten en gemarteld. Naast een keur aan martelgereedschap werden onder meer twee tandartsstoelen aangetroffen waarop te folteren personen konden worden vastgebonden. Woensdag voegde het OM daar de vondst van een mobiele operatietafel aan toe. Dit lugubere materiaal zou onder meer op Marktplaats zijn gezocht.

Waterboarding

Ook zijn er volgens het OM spullen gevonden die geschikt zijn voor ’waterboarding’, een beruchte martelmethode die op de Amerikaanse militaire basis Guantanamo Bay op Cuba werd toegepast. In een loods in Rotterdam stalde de bende volgens het OM onder meer gestolen auto’s, waarmee beoogde slachtoffers konden worden ontvoerd.

Hoofdverdachte Roger P. is volgens justitie de spin in het web. De officier citeerde enkele Encrochatberichten die aan hem en directe handlangers worden toegeschreven. „Iedereen gaat liggen, geloof me”, bezwoer P. in een bericht, waarmee hij bedoelde dat al zijn vijanden zouden worden gedood. „Ze moeten dood, tot hun hond toe”, zo luidt een ander bericht dat weinig aan de verbeelding overlaat.

P. is niet bij de zitting aanwezig. Hij is behalve hoofdverdachte in de martelcontainerzaak ook de spil in een grote cocaïnezaak, die inmiddels ook onder de rechter is. Het gaat daarin om de smokkel van in totaal zo’n 4800 kilo cocaïne, die in 2015 en 2016 de havens van Antwerpen en Rotterdam zijn binnengebracht.

Verhoren van de ’containerverdachten’ hebben volgens het OM tot dusver „bitter weinig opgeleverd.” Ze zwijgen of liegen, meent justitie, die de rechtbank heeft gevraagd het voorarrest van allen te verlengen.