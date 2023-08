Zwaargewonde kat na beschieting laten inslapen, politie zoekt getuigen

De kat was al zes dagen vermist toen hij zaterdag plots weer thuis opdook. Het arme beest bleek een gaatje in zijn kop te hebben, precies tussen zijn ogen. Uit onderzoek bleek dat de kat beschoten was, vermoedelijk met een luchtbuks.

De politie ging op zoek naar getuigen en verspreidde een foto van het beestje op sociale media. Iets later werd het Facebookbericht door de politie geüpdate: het diertje was er zo erg aan toe dat besloten was om hem te laten inslapen.

Het bericht wordt volop gedeeld en veel mensen spreken in de reacties hun afkeer uit over het incident.