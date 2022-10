Lekken in de Kamer is zo oud als de politiek zelf

’Verkeerde prioriteiten kabinet’

Gesteggel over ongewenst gedrag van oud-Kamervoorzitter Arib en hypothetische vragen van D66-Kamerlid Sjoerdsma aan minister Schreinemacher over het inzetten van kernwapens door dictator Poetin. Dat is wat onze vaderlandse politiek nu bezighoudt, sombert Jan Pronk.