’Datacenters slurpen zo veel water dat er mogelijk te weinig voor huishoudens overblijft’

Een van de datacenters in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Waterslurpende datacenters dreigen in Noord-Holland de levering van voldoende drinkwater aan huishoudens in gevaar te brengen. Dat blijkt uit alarmerende conclusies die in intern bedoelde stukken van de provincie Noord-Holland staan. Aan miljoenen liters datakoelwater worden bovendien onbekende chemicaliën toegevoegd die in het milieu belanden. Ambtenaren hielden het kritische onderzoeksrapport onder de pet.