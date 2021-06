Ex-maffiabaas vrijgelaten na 25 jaar celstraf vanwege aanslag

Brusca kreeg bij verstek levenslang en moest zijn straf vanaf 1996 uitzitten toen hij werd opgepakt. De maffiabaas ging echter samenwerken met justitie om zo strafvermindering te krijgen. Hij gaf onder meer informatie over gewelddadige aanslagen in de jaren tachtig. Hij heeft na zijn vrijlating een proeftijd van vier jaar gekregen.

Lid beruchte bende

Brusca is geboren op Sicilië en was lid van de beruchte bende Cosa Nostra. Hij was een van de leiders toen hij werd opgepakt. Naar eigen zeggen heeft Brusca tussen de tweehonderd en driehonderd mensen gedood. Een van zijn bijnamen is de Christenmoordenaar, verwijzend naar de inwoners van Sicilië die vaak erg gelovig zijn.

De vrouw van een van de gedode politieagenten zegt dat de 64-jarige Brusca alleen met justitie samenwerkte voor zijn eigen gewin. Maria Falcone, de zus van de rechter, zegt dat ze „bedroefd” is vanwege de vrijlating, maar dat het rechtmatig is omdat hij zijn straf heeft uitgezeten.

’Onrechtvaardig’

In Italië is door veel mensen afkeurend gereageerd op de vrijlating. Veel politici vinden het onrechtvaardig. Matteo Salvini van de Lega zegt dat „dit niet het recht is dat Italië verdient.” Enrico Letta van de Democratische Partij spreekt van „een klap in de maag die je doet afvragen hoe dit mogelijk is.” Een aanklager vindt dat niet vergeten moet worden dat de maffiabaas heeft meegewerkt met de politie en dat een rechter 25 jaar een goede straf vond.