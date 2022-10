RWS: er komt geen vangrail op plek waar Hebe en Sanne verongelukten

Dat laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Hij wijst op de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen voor de inrichting van wegen. Als er binnen tien meter vanaf de rijbaan een obstakel aanwezig is, moet die worden afgeschermd door een vangrail, aldus Rijkswaterstaat.

Op knooppunt Empel, waar maandag de Kia Picanto van Sanne het talud afreed, ontbreekt over een lengte van 200 meter de vangrail. „Omdat daar geen obstakels zijn binnen tien meter vanaf de rijbaan”, verklaart de RWS-woordvoerder.

Waterpartij

Na het ongeval komt er niet alsnog een rail. „Er staat op die plaats geen vangrail in de planning. De weg voldoet immers aan de richtlijnen.” De aanwezigheid van een waterpartij, waarin de Kia belandde, verandert het inzicht van RWS niet. „Die waterberging ligt een stuk verderop, in elk geval verder dan tien meter.”

Opmerkelijk is dat aan de rechterkant, de binnenbocht, wél een vangrail staat. Die is in 2021 geplaatst als onderdeel van het programma ’Veilige inrichting bermen’, blijkt uit schriftelijke antwoorden van RWS op vragen van de media. De reden, aldus RWS, is dat het beginpunt van de vangrails even verderop een risico vormde en te dicht op de rijbaan stond.

’Zaksloot’

De waterpartijen langs de weg liggen er niet voor niets, aldus RWS. „Ze dienen als een waterberging”, zegt de woordvoerder. Naast een snelweg ligt normaal gesproken een ’zaksloot’, voor de afvoer van regenwater. Bij knooppunten zijn dergelijke sloten niet voldoende, waardoor er in de lussen vaak ’retentievijvers’ zijn aangelegd. Via deze vijvers zakt het water de bodem in. In de zomer staan ze soms leeg, voegt RWS daar aan toe.

De wegbeheerder meldt dat op het bewuste wegvlak gemiddeld acht ongevallen per jaar gebeuren. „Ter vergelijking: binnen Zuid-Nederland zijn er meer dan 700 wegvlakken waar meer dan acht ongevallen per jaar plaatsvinden.”

Maandag aan het eind van de middag vertrokken Hebe en Sanne vanuit Raamsdonksveer richting Vught. Toen ze niet aankwamen begon een massale zoektocht. Woensdagavond werden ze gevonden in het water langs de A59. De politie onderzoekt de precieze toedracht.