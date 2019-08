Platform: stop verkoop Japanse duizendknoop

Veel gemeenten zetten juist alle zeilen bij om de plant te bestrijden. Maar „bestrijding van de exotische plant terwijl de verkoop ervan gewoon doorgaat, is dweilen met de kraan open”, zegt Wilfred Reinhold van het platform.

De Japanse duizendknoop is heel moeilijk uit te roeien. Kleine afgemaaide stukjes wortel kunnen weer uitgroeien tot een hele plant, die inheemse planten verdringt. De plant is zo sterk dat die door kleine kiertjes in funderingen en wegen heen groeit en kan woekeren op landbouwgrond.

De exoot wordt vaak verkocht als ’polygonumstokken’ of ’Hollandse bamboe’. Het verzoek om een verkoopverbod geldt ook voor twee andere varianten, de Sachalinse en de Boheemse duizendknoop.