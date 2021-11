Macron: inzetten op nieuwe kerncentrales

De Franse president Emmanuel Macron tijdens een tv-toespraak. Ⓒ ANP / AFP

PARIJS - Frankrijk gaat nieuwe kerncentrales bouwen om in te spelen op de groeiende energievraag en klimaatuitdagingen. „Om Frankrijks energieonafhankelijkheid te garanderen en ons doel van klimaatneutraliteit in 2050 te halen, zullen we voor het eerst in decennia de bouw van nucleaire reactoren in ons land weer lanceren”, aldus president Emmanuel Macron dinsdag in een televisietoespraak.