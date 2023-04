’Nederlandse toeriste (23) op Filipijnen gearresteerd wegens losbandige groepsseks’

Dat melden media op de Zuidoost-Aziatische eilandengroep woensdag. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten niet bekend te zijn met de zaak. „We hebben geen verzoek om consulaire bijstand ontvangen”, zegt een woordvoerder desgevraagd. Die wordt alsnog verleend als daartoe een verzoek wordt gedaan. Het is onduidelijk of de Nederlandse nog vastzit.

Burgemeester Sol Matugas van General Luna, een kuststad op het eiland Siargao, maakte in lokale media bekend dat de politie ingreep na een melding van onzedelijke en wellustige gedragingen door vier toeristen. Naast de Nederlandse toeriste, wier beroep serveerster zou zijn, werden ook drie andere buitenlanders aangehouden: een 25-jarige Duitse vrouwelijke arts, een 29-jarige Duitse politieagent en nog een 29-jarige Duitse staatsburger.

Foto

Politiechef Alex Ceris zei dat het incident zondagmiddag om half een plaatshad. Yke M. drong met haar medevakantiegangers de bar van het resort in zonder toestemming van het management.

Een ander medium meldt dat de Europese vakantiegangers onder invloed waren, en ook zonder enige kleding de zee in gingen. Op een Facebook-post is een – onscherpe – foto te zien waarop het viertal poedelnaakt in het water staat.

Volgens het politierapport voerden de buitenlanders hun seksuele handelingen uit bij de Sunset Bar van het Siargao Bleu Resort and Spa, in bijzijn van verschillende andere gasten van het resort, onder wie meerdere kinderen. ’Met hun daden beledigden de buitenlanders de andere gasten’, meldt het rapport. ’Die waren verontwaardigd, geschokt en zelfs getraumatiseerd’. Volgens de politie moest een minderjarige overgeven nadat hij getuige was geweest van de groepsseks. Een minderjarig meisje rende weg en struikelde daarbij, waardoor ze een snee in haar hoofd opliep.

’Schandalig’

Volgens Filipijnse media werd er na verschillende meldingen door agenten een klopjacht op de verdachten ingezet, wat al snel resulteerde in hun aanhouding in hun vakantieverblijf Don Remigio Villas (drie sterren) in General Luna.

De burgemeester liet duidelijk weten wat ze van toeristen verwacht. „We verwelkomen iedereen op ons prachtige eiland Siargao en hier in General Luna, maar we tolereren geen onzedelijke, wellustige en schandalige handelingen in het openbaar, vooral niet in aanwezigheid van kinderen”, gaf ze aan in een verklaring.

De burgemeester voegde eraan toe dat „de vier gearresteerde westerse toeristen niet de duizenden goed gemanierde en respectvolle buitenlandse bezoekers vertegenwoordigen die genieten van hun bezoeken en verblijf op het eiland.”