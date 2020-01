Chinees opgepakt met 200 schorpioenen in bagage

De man wordt ervan verdacht de schorpioenen naar China te willen brengen om daar het gif uit ze te halen. "De handel in wilde, levende dieren is een lucratieve handel geworden", aldus een woordvoerder van het vliegveld. Hoewel het eiland strikte wetten kent voor de handel in bijzondere dieren, komen smokkelpogingen steeds vaker voor.

De verdachte kreeg een boete van honderdduizend roepies (494 euro) en de schorpioenen werden in beslag genomen.

In Sri Lanka leven zo'n achttien soorten giftige schorpioenen, maar slechts een soort is dodelijk voor mensen. Het is niet bekend of de geconfisqueerde dieren tot deze dodelijke soort behoorden.