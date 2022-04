Voedelschandaal in Hessen: dode door besmette komkommers

Twee mensen zouden in een ziekenhuis besmet zijn geraakt na het eten van gesneden komkommer als bijgerecht. De oorsprong van de besmetting zou bij een groente- en fruitbedrijf in in het zuiden van de deelstaat zijn gevonden. Daar werden rattenkeutels, schimmels en rotte komkommers gevonden. De listeriabacterie levert gezonde mensen amper problemen op, maar voor mensen met een verminderde weerstand is listeriose levensgevaarlijk.

Onderzoek door de Duitse krant Wel am Sonntag bracht aan het licht dat het bedrijf al in geen jaren de inspectie op bezoek had gehad, terwijl jaarlijkse controles verplicht zijn en halfjaarlijkse controles aanbevolen.

De Hessische taskforce voor voedselveiligheid stelt in een rapport dat het bedrijf werkelijk op alle hygiënische fronten faalde. Stilstaand water, rattenuitwerpselen, schimmels, geen schoonmaakrooster en geen interne controles, zo las Welt am Sonntag in het rapport.

De verantwoordelijke inspectiedienst in Gross-Gerau geeft toe te weinig te hebben gecontroleerd. Tijdens de coronapandemie werd minder dan de helft van de wettelijk vereiste controles uitgevoerd. De inspectiedienst had welisweer voldoende mensen, maar die zijn ingezet voor andere taken, zoals het doen van bron- en contactonderzoek bij bij coronagevallen.

Landelijk is er wel een groot tekort aan inspecteurs. De verschillende Duitse inspectiediensten zouden nog zo'n 1500 mensen zoeken.