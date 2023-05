Premium Het beste van De Telegraaf

’In Volendam nog nooit zó druk geweest’ Toeristen van over de hele wereld in de rij voor vis en folklore

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Twee Maleisische vriendinnen poseren voor een foto in klederdracht. „Hoe leuk om iets van de echte Hollandse cultuur mee te krijgen.”

Volendam - De zon schijnt, de lucht is blauw en de vis vliegt over de toonbank. In Volendam is het nog nooit zó druk geweest. Zelfs op een doodgewone dinsdagmiddag in de meivakantie.