Tot op het bod verdeeld: 2G-beleid maakt bij voor- en tegenstanders heftige emoties los

Door Wierd Duk en Niels Kalkman Kopieer naar clipboard

Ambulanceverpleegkundige Jack van Leeuwen maakt zich zorgen om zijn baan, en die van collega’s. „Speel geen groepen tegen elkaar uit.” Ⓒ Hielco Kuipers

Amsterdam - Nog maar een paar maanden geleden beweerde het kabinet dat het ’nooit zo ver zou komen’ maar nu ligt de maatregel toch op tafel: een 2G-beleid waarbij je alleen naar kroeg, theater of sportclub mag met een vaccinatiebewijs óf een genezingsverklaring. De mogelijkheid om met testen een groen vinkje te krijgen, valt dan weg. In andere landen is het beleid al doorgevoerd en ook in Nederland hangt nu een zware vorm van vaccinatiedrang in de lucht. De plannen verdelen het land tot op het bot.