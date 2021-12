Dode vrouw (75) in woning Den Haag, man (81) aangehouden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ REGIO15

DEN HAAG - In een woning aan de Lozerlaan in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag een dode vrouw (75) aangetroffen door de politie. Een 81-jarige medebewoner, die eveneens bij de woning aanwezig was, is aangehouden. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht.