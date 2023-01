Passagiers brengen oud en nieuw noodgedwongen door op cruiseschip

Volgens de Britse krant The Guardian is het schip vanwege de aangroei geweigerd in de havens van zeker vier Nieuw-Zeelandse en Australische steden. De schimmels vormen een biologisch risico. De rederij is er uiteindelijk in geslaagd de aangroei op tientallen kilometers van de kust van Australië door duikers weg te laten halen, waarna het schip op zondag koers kan zetten richting Melbourne.

Een van de opvarenden uit via sociale media zijn ongenoegen met de situatie. Hij stelt dat de honderden voornamelijk Amerikaanse opvarenden „boos en ontevreden” zijn vanwege de situatie. In een brief aan alle passagiers is excuses aangeboden voor de „cruise die niet aan de verwachtingen voldoet.” De rederij belooft compensatie aan de passagiers.