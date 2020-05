Gestrand spookschip kost Ierland mogelijk miljoenen

Het was een cadeautje van storm Dennis in februari van dit jaar. Nadat de MV Alta al anderhalf jaar op de Atlantische Oceaan had rondgedobberd, smeet Dennis het stuurloze wrak op de rotsen bij Ballycotton. En dat dat een probleem zou worden, was meteen duidelijk. Want er is niet één eigenaar van de MV Alta te vinden en de zoektocht naar die eigenaar kan nog zeker een jaar duren, zonder garantie dat deze uiteindelijk wordt gevonden. Als er geen eigenaar wordt gevonden, kunnen de kosten van de berging niet worden verhaald.

Intussen beuken de golven op het aangespoelde wrak en moet er iets gebeuren. Bergen kost volgens experts tussen de 5 en 10 miljoen euro, zo schrijft The Guardian en aan schrootwaarde gaat de MV Alta dat zeker niet opbrengen.

De lokale bevolking is het wrak liever kwijt dan rijk. Het ligt er lelijk te zijn en trekt roekeloze toeristen aan, die op en over het wrak proberen te klauteren. De Ierse regering zit echter niet te wachten op een kostenpost van miljoenen.

De MV Alta werd in oktober 2018 verlaten door de bemanning, toen het op weg was van Griekenland naar Haïti in de problemen kwam. De Amerikaanse kustwacht plukte de bemanningsleden zo’n 2000 kilometer ten zuidoosten van Bermuda van boord. Sindsdien zwierf het spookschip over de Atlantische Oceaan, tot het op 16 februari in Ierland op de rotsen sloeg.