Ruim half miljard voor boeren

Het kabinet stelt, zo melden ingewijden aan De Telegraaf, 350 miljoen euro beschikbaar voor een stoppersregeling voor boeren. De regeling is op vrijwillige basis. Boeren die geen brood meer zien in hun bedrijf of willen stoppen omdat ze geen opvolger hebben, kunnen zich aanmelden bij de overheid.

Daarnaast trekt het kabinet bijna 200 miljoen euro uit voor een subsidieregeling om boeren te helpen bij het aanpassen van stallen om stikstofneerslag in de natuur te verminderen. Zo is er een stalsysteem op de markt waarbij natte mest (urine) en droge mest (koeienvlaaien) van elkaar worden gescheiden. Dat zorgt voor minder ammoniak én minder stikstofneerslag in de natuur.

De enorme bedragen zijn niet helemaal nieuw. Het grootste deel is aangekondigd in de zogeheten najaarsnota. Een ander deel, 100 miljoen euro, is gereserveerd in het klimaatakkoord.

Naar verwachting presenteert minister Schouten (Landbouw) later deze week alle details. Morgen spreekt de CU-bewindsvrouw met het Landbouw Collectief. De agrarische sector is volgens het RIVM de grootste bron van stikstof in Nederland. De berekeningen liggen onder vuur. Een aantal boerenorganisaties twijfelen al jaren over de juistheid van de gegevens.