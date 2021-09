Man (18) bekent betrokkenheid bij aanslagen fruithandel Hedel

(Oud-)medewerkers van de fruithandel en hun familieleden worden al sinds mei 2019 belaagd en bedreigd nadat een lading coke tussen het fruit was gevonden. Criminelen willen dat de door de politie in beslag genomen partij door het fruitbedrijf vergoed wordt.

De net volwassen geworden Kevin D. stond samen met drie andere jonge mannen, van wie er een minderjarig is, terecht voor brandstichting bij het huis in Tiel. Ze worden vervolgd voor poging tot moord op de man, vrouw en twee kinderen in de woning.

De brand werd in de nacht van 4 op 5 juni gesticht bij de voordeur. „We mogen van geluk spreken dat de ouders en hun jonge kinderen het er levend vanaf hebben gebracht”, aldus de officier van justitie.

Het OM zegt onder meer over een Snapchat-gesprek te beschikken waaruit blijkt dat de vier verdachten werden aangestuurd door een tussenpersoon en/of een opdrachtgever. D. heeft verklaringen afgelegd waarin hij niet alleen over zijn rol bij de brandstichting, maar ook over zijn betrokkenheid bij het beschieten van woningen in Waardenburg en Velddriel praat. Wie de coördinator achter de aanslagen is, wil hij echter niet zeggen. „U kunt zelf ook wel bedenken waarom”, zo betoogde zijn advocaat bij de rechtbank.

De advocaten van de medeverdachten van D. trachtten tevergeefs hun cliënten op vrije voeten te krijgen. De rechter ging mee met het betoog van de officier van justitie, die stelde dat honderden gezinnen al een tijd in doodsangst leven. „Als jongens zoals deze zich lenen voor aanslagen moet de samenleving weten dat ze niet zomaar op vrije voeten komen. Als je hieraan begint zijn er grote gevolgen, ook voor je persoonlijke leven.”

De volgende zitting in de zaak vindt op 4 november plaats.