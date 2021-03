Piloot die ’per ongeluk’ alarm sloeg over kaping wordt niet vervolgd

Uit het onderzoek blijkt dat de piloot en co-piloot uitleg gaven over noodprocedures aan twee crewleden tijdens de voorbereidingen van een vlucht naar Madrid. Ze hadden niet door dat een transponder, die normaal na de landing wordt uitgezet, nog aanstond. De bemanning toetste de code in voor een kaping, in de veronderstelling dat die niet verstuurd zou worden. Dat gebeurde dus wel, waardoor een ‘stil kapingsalarm’ werd gegeven.

Het gevolg was op die 6 november 2019 een deel van de luchthaven werd ontruimd, een speciaal interventieteam werd opgetrommeld en hordes agenten zich naar de plek des onheils en andere strategische punten op Schiphol spoedden.

Uit het onderzoek blijkt dat de autoriteiten van buiten zagen dat niemand zich gek gedroeg in en rond het vliegtuig en ook dat de bemanning gewoon aan boord was. Toch werd opgeschaald, want met een potentiële gijzeling worden geen risico’s genomen.

Poolshoogte

Opvallend genoeg snapten de piloten lange tijd niet wat er aan de hand was. Ze merkten dat het boarden was gestopt, zagen politiewagens, maar wachtten nog lange tijd met poolshoogte nemen. Pas toen de gezagvoerder de cockpit verliet en een opsporingsambtenaar tegen het lijf liep, werd duidelijk wat er speelde.

Veel politie rond Schiphol. Ⓒ ANP/HH

Pas twee uur nadat het alarm was afgegaan, gaf Air Europa via Twitter aan dat het om een fout ging. De Koninklijke Marechaussee kondigde al direct een onderzoek aan. Dat onderzoek duurde opvallend lang, mede door de coronacrisis. Personeel van Air Europa was namelijk na de kaping alsnog vertrokken en moest vervolgens in het buitenland worden gehoord.

De piloten, de crew en de luchtvaartmaatschappij worden niet vervolgd. ,,Er is sprake geweest van een menselijke vergissing. Er zijn geen strafbare feiten of gedragingen geconstateerd; er zal dus ook geen strafvervolging plaatsvinden’’, aldus het OM.