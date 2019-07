Opvallende timing politievacature na soa-blunder

Het flexteam van de politie Groningen plaatste maandag op Twitter: „De eerste fietser bekeurd voor het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het fietsen. Naast dat ze een slechte uitslag kreeg van de arts over de soa-test, kreeg ze slecht nieuws van ons, namelijk een bekeuring van 95 euro. Let op, vanaf vandaag wordt er bekeurd! #opdebon.”

Op het bericht kwamen boze reacties binnen van mensen die het ongepast vonden. Het flexteam vond dat even later zelf ook en verwijderde het bericht. In een nieuwe post reageerden ze: „We maakten een totaal misplaatste opmerking. Uiteraard hadden we deze tweet niet mogen plaatsen. We gaan direct ons excuus maken naar de betrokken fietser.”

Dinsdag verscheen plotseling op Twitter een vacature voor een ’nieuwe collega voor onze afdeling communicatie’. Volgens de woordvoerster staat het ongelukkige bericht dus los van de vacature. Het bericht is overigens ook niet geplaatst door iemand van de afdeling communicatie, maar door een agent van het flexteam zelf. „Niet alles gaat via de afdeling communicatie.”

De agent heeft inmiddels een gesprek gehad met zijn leidinggevende. „Hij ziet zelf ook in dat de opmerking misplaatst was. Nog dezelfde middag heeft hij bij de vrouw zijn excuses gemaakt.” De boete voor de vrouw blijft wel staan. „De overtreding stond niet ter discussie, dus de boete wordt niet verscheurd.”