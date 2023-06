Grote brand in bedrijfspanden in Ter Aar

TER AAR - In meerdere bedrijfspanden in Ter Aar (Zuid-Holland) woedt een grote brand. Daarbij komen zwarte rookwolken vrij, die tot in de wijde omtrek te zien zijn. De brandweer is ter plekke en verzoekt omwonenden om naar binnen te gaan en hulpdiensten de ruimte te geven.