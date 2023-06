Grote brand in Ter Aar onder controle, nablussen kan dagen duren

Om de brand te bestrijden, werd een zogeheten crashtender gebruikt. Dat is een blusvoertuig dat doorgaans op luchthavens wordt ingezet.

Tekst gaat verder onder de foto

Ⓒ Mizzle Media

Een woordvoerder liet eerder weten dat de brandweer in de weg werd gezeten door de toeloop van mensen die vrijdagavond bij de brand kwamen kijken. Daardoor is de brandbestrijding in eerste instantie ook niet goed verlopen.

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn van Nieuwkoop, waar Ter Aar onder valt, was vrijdagavond bij de brand aanwezig. Hij zei het verschrikkelijk te vinden om het te zien. „Op veilige afstand heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe de hulpdiensten keihard aan het werk zijn om de brand te blussen en uitbreiding te voorkomen. Ik leef mee met de getroffen ondernemers”, liet hij op Twitter weten.

De brand begon rond 21.30 uur in een houthandel op een bedrijventerrein op de Hertog van Beijerenstraat. Daarna sloeg het vuur over naar andere panden. Er waren bij de brand veel explosies te horen. Volgens Veiligheidsregio Hollands Midden waren deze afkomstig van gasflessen. De brandweer sprak de verwachting uit nog enkele dagen bezig te zijn met nablussen.

Op sociale media plaatsten mensen foto’s van de zwarte wolken die vrijdagavond ver buiten Ter Aar te zien waren, zoals in Noordwijk, Zoetermeer, Gouda, Haarlem en Amsterdam. Ook werden foto’s gedeeld van stukken as die neerdalen een stuk bij Ter Aar vandaan, zoals in Rijnsburg en op het strand van Katwijk. In de omgeving daalden ook scherpe glassplinters neer, die afkomstig zijn van zonnepanelen die op de daken lagen van de bedrijfspanden.