Zaandamse straat boos op agenten die kinderen met speelgoedpistolen fouilleren: ’Alsof het criminelen waren’

ZAANDAM - De Zaandamse politie is dinsdag de Straat Davis ingegaan om uitleg te geven over een uit de hand gelopen politieactie van afgelopen weekend. Een groep met kinderen en jongeren was zaterdag met (legale) speelgoedpistolen aan het spelen in de straat, maar dat ging totaal mis toen iemand de politie belde dat er mensen met vuurwapens door de wijk rondliepen. Het gevolg was een grote politiemacht in kogelwerende vesten, en enkele hardhandige fouilleeracties. De kinderen en ouders zijn er nog ziek van. „Mijn 11-jarige zoon stond te trillen op zijn benen.”

Een van de gelblasters die dit weekend zijn gebruikt in Zaandam. Ⓒ mediahuis