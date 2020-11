’Twee weken musea dicht is twee weken te veel’

Isa en Miguel Rubio bij het Van Gogh Museum. Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - Isa en Miguel Rubio zitten balend voor het Van Gogh Museum. Reserveren, tijdslot indienen en kaartje kopen; het is allemaal niet zo gemakkelijk als je vanuit Portugal voor de deur staat op het Amsterdamse Museumplein. Een stadbewoonster stelt voor hun kaartjes te kopen. Na wat argwaan wordt toch op het voorstel ingegaan. Tien minuten later loopt de familie Rubio het Van Gogh Museum in. Glunderend: „En voor de laatste keer he, want morgen is het voor twee weken gesloten.”