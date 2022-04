Corona-app vanaf vrijdag niet meer actief

Zorgminister Ernst Kuipers kondigde dinsdag aan dat de laatst overgebleven maatregelen vrijdag vervallen. Daarmee vervalt ook de nut en noodzaak van de CoronaMelder, waarmee gebruikers kunnen zien of ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Door het schrappen van de maatregelen, leidt een melding van de CoronaMelder ook niet meer tot een ’handelingsadvies’, aldus Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. Het is een logisch gevolg van het feit dat positieve testen ook niet meer grootschalig worden geregistreerd bij de GGD.

Eerder op de dag gaf Kuipers al aan de laatst resterende coronamaatregelen te laten varen. Het mondkapjesadvies voor drukke plekken en de quarantaineplicht voor ongevaccineerden komen te vervallen. Ongevaccineerden hoeven vanaf vrijdag bij contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine, mits zij geen klachten hebben.

Bekijk ook: Geen quarantaine meer voor ongevaccineerden

Servers

Naast het feit dat de CoronaMelder-app niet meer werkt voor gebruikers, zullen ook de servers van de app worden stilgelegd, en zal ook het delen van gegevens van de app met andere EU-landen worden stopgezet, aldus Kuipers. Ook heeft hij de GGD’s gevraagd om de CoronaMelder-gerelateerde functies in hun systemen uit te zetten.

„Tegelijkertijd is het virus helaas niet weg en is niet uitgesloten dat in het najaar weer grootschaliger testen en bron- en contactonderzoek nodig is”, waarschuwt Kuipers. Hij gaat de komende weken daarom beoordelen of het nog nodig is om de juridische grondslag voor de corona-app te verlengen.