OV evenveel gebruikt in dagen na verzoek meer thuis te werken

Mark Rutte herhaalde tijdens de persconferentie dinsdag het advies om thuis te werken en schepte die met onmiddellijke ingang aan tot „werk minimaal de helft van je werktijd thuis.”

In de daarop volgende werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag gebruikten Nederlanders gemiddeld 3,4 miljoen keer per dag hun ov-chipkaart om in te checken bij een trein, bus, tram of metro. Een week eerder bedroeg het gemiddelde op die dagen 3,2 miljoen check-ins. Regio Zuid was toen nog met herfstvakantie. In de week van 11 oktober - de laatste voor de herfstvakantie - maakten mensen ongeveer evenveel gebruik van het openbaar vervoer als vorige week.

Nederlanders zijn het openbaar vervoer sinds half augustus steeds meer gaan gebruiken. Maar dat doen ze nog steeds niet meer dan in de periode voor de coronapandemie. Vergeleken met dezelfde periode in 2019 lag het aantal check-ins de laatste weken telkens ongeveer 30 procent lager.