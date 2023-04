Viroloog Marc van Ranst belaagd vlak voor lezing

Even voor 10 uur wilde Marc Van Ranst de Brugse Goudlederbehangzaal in Brugge betreden en er naar aanleiding van Erfgoeddag beginnen aan een lezing over de gelijkenissen tussen Covid-19 en de Spaanse Griep. Net voor hij naar binnen kon gaan, kwam er echter een jongeman op hem af. ,,Hij had een pizzadoos bij zich, zo kon ik nog net zien”, aldus Van Ranst. ,,Zodra hij dicht bij mij was, opende hij die doos en gooide hij een slagroomtaart in mijn gezicht. Daarna liep hij meteen weg.”

Achtervolging

Van Ranst heeft nog geprobeerd de jongen achterna te rennen, maar de dader wist te ontkomen. ,,Iemand inhalen met ogen vol smurrie is natuurlijk niet evident. Ik zal het daar maar aan wijten dat ik hem niet te pakken heb gekregen.”

Na het voorval heeft de viroloog de slagroom afgeveegd en alsnog zijn twee uur durende lezing gegeven. ,,Het was vervelend en laf, maar uiteindelijk ook niet meer dan dat, hè. Daarna ga je gewoon verder.”

Na de lezing kwam de politie ter plaatse om onderzoek te doen.

Intimidaties

Marc van Ranst kreeg in de coronatijd te maken met intimidaties en bedreigingen. Hij vertelde daar toentertijd over dat de intimidaties dagelijkse kost waren. „In 2009, toen de Mexicaanse griep uitbrak en ik aangesteld werd als griepcommissaris, kreeg ik ook bedreigingen. Maar die waren onvergelijkbaar met de bagger die ik nu naar mijn hoofd geslingerd krijg.”

Hoe hij ermee omging? „Meestal negeren, maar soms bel ik ze op”, vertelde de viroloog toen laconiek. „Dan reageren ze of heel geschrokken, of ik krijg opnieuw de wind van voren.” Hij verwonderde zich regelmatig over de afzenders van online-bedreigingen. „Als je dan naar hun profiel gaat, zie je veelal foto’s van brave opa’s en oma’s. Dat is voor mij echt niet te rijmen met de verwensingen die zij vanaf datzelfde account de wereld insturen.”

In mei 2021 zat Van Ranst met zijn gezin tijdelijk in een safehouse toen de zwaarbewapende corona-sceptische militair Jürgen Conings het op hem gemunt zou hebben. Van Ranst moest noodgedwongen vijf weken onderduiken. Uiteindelijk werd Conings dood aangetroffen.