Huurmoordenaars schoten om zich heen in restaurant Manon toevallig slachtoffer Colombia: ’Hoe triest en heftig voor haar naasten’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Het plaatsje in Colombia op het drielandenpunt met Brazilië en Peru, waar het drama zich afspeelde.

ECK EN WIEL - Ze had geen schijn van kans, blijkt uit de getuigenissen vanuit het uiterste zuiden van Colombia. De Gelderse Manon van de Zande kwam donderdag tijdens haar vakantie na een zeer gewelddadige, drugsgerelateerde schietpartij in de stad Leticia om het leven nadat twee criminelen met getrokken pistool een restaurant binnenkwamen om een rivaal te liquideren. De schok is groot bij bekenden van de geliefde 27-jarige vrouw die zo een tragische vergisdode werd.