Vrouwen met migraine zijn jaloerser

Vrouwen hebben sowieso vaker migraine, maar liefst drie keer zo vaak. Hormonen spelen hierbij een belangrijke rol. De jaloezieklachten verdwijnen na de overgang, zo toont de studie aan.

„De bevindingen uit het onderzoek gelden voor de vrouwelijke migrainepopulatie als groep, dus niet alle migrainepatiënten zullen zich hierin herkennen”, aldus arts-onderzoeker Daphne van Casteren.

Ook hebben vrouwen met migraine vaker last van koude voeten. „Omdat deze vrouwen last hebben van koude voeten in bed, hebben ze meer moeite om in slaap te komen. En slaaptekort kan juist weer migraineaanvallen uitlokken”, zo vertelt arts-onderzoeker Katie Linstra.

Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of de koude voeten kunnen dienen als voorspeller van een verhoogd risico hart- en vaatziekten.