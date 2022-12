Verdachte aanslagen Brussel gewond door ’wurging’ politie

Jonathan De Taye, de advocaat van beschuldigde Ali El Haddad Asufi, neemt het woord. „Ik hallucineer. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het zo verloopt”, begint hij. „Mijn cliënt is gewurgd toen hij uit de cel werd gehaald.” De Taye vroeg zich hardop af of de agenten in Abu Ghraib waren opgeleid en eiste een doktersonderzoek. „Het doel van Asufi is om het proces mee te doen tot op het einde. Dat willen we allemaal. Ik wil een dokter zodat ze de sporen van geweld op zijn nek laten vaststellen. Hij is aangevallen omdat hij het woord nam. Ik wil dat hij nu een dokter ziet.” De behandeling van de verdachten doet volgens de raadsman denken aan de Abu Ghraib-gevangenis in Irak, waar Amerikanen gevangenen martelden. De zogeheten wetsdokter bevestigt dat El Haddad Asufi „verwondingen heeft aan hals en nek die in overeenstemming waren” met de armklem waarover hij klaagde.

De rechter legde de rechtszaak na het beklag van El Haddad Asufi tijdelijk stil, maar heeft het proces weer hervat zonder de verdachte, die „mentaal” niet in staat zegt te zijn om erbij te blijven. Zes medeverdachten sloten zich uit protest bij hem aan.

Het monsterproces liep al meermaals vertraging op door klachten van de beklaagden, die eisen dat de strenge veiligheidsmaatregelen worden versoepeld. Ze storen zich onder meer aan de harde muziek die ze op weg naar de rechtbank te horen krijgen om hen te desoriënteren. Het steekt ook dat ze zich iedere dag helemaal moeten uitkleden voor bewakers zodat die kunnen controleren of ze niets proberen mee te smokkelen.