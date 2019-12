Indonesische politie pakt Nederlander op voor moord

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat een in Indonesië wonende Nederlander is gearresteerd. Waarom de man is opgepakt kan een woordvoerder niet zeggen in verband met de privacy.

Het lichaam van het slachtoffer lag in een van de kamers van het huis van de Nederlander die in het dorp Gombeng Sari woont. De zaak kwam aan het licht toen de verdachte de buren vroeg om hem naar het ziekenhuis te brengen. Onderweg zou hij hebben toegegeven de moord te hebben gepleegd. De buren waarschuwden onmiddellijk de politie die hem in het ziekenhuis arresteerde. Daar bekende de man de moord, meldt de site detiknews.