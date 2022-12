Passant treft overleden persoon (16) aan in Urker sloot

De politie gaat niet uit van een misdrijf. De jongen is waarschijnlijk door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Een passant waarschuwde rond 06:15 uur de hulpdiensten vanwege een persoon te water. Bij aankomst van de politie, brandweer en ambulance was er al niets meer voor het slachtoffer te doen. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde dan ook niet ter plaatse te komen. De fiets van de jongen is veiliggesteld. Hoelang het lichaam er al lag, is nog onduidelijk.